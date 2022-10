Ronaldo al Manchester United: clamorose indiscrezioni sul suo nuovo libro

Infastidito, shockato, infelice e frustrato. Sono i quattro aggettivi che Cristiano Ronaldo utilizza per descrivere il suo ritorno al Manchester United nel 2021 nel libro, in uscita il prossimo 10 novembre, dal titolo: “Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game”. Il tutto si sintetizza con una parola sola: “Disastro”.

Ronaldo, nel libro lo sfogo del fuoriclasse portoghese Ad anticipare i temi che si troveranno nella pubblicazione di Ronaldo è il Sun. Il 5 volte Pallone d'oro va giù deciso contro lo United che, con tutta probabilità, non sarà più il suo club per molto. Nel periodo con manager Ralf Rangnick, Cr7 si definisce “scontento”, ma anche “frustrato” dalle strutture di allenamento della società. E ancora: c'è il fastidio per la mancata evoluzione del Man United da quando se n'era andato nel 2009 con destinazione Real Madrid. E lo shock perché i compagni di squadra non si sono tenuti in forma come lui.