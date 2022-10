Ronaldo, svelati gli scarpini speciali che indosserà ai Mondiali in Qatar

Ronaldo ai Mondiali in Qatar indosserà scarpini speciali, che lo faranno sentire “più vicino a casa” A rivelarlo è stata la Nike , come scrive A Bola. Le Mercurial , che l'asso portoghese indosserà dal 20 novembre, data di inizio della manifestazione, avranno un'esclusiva fantasia blu e bianca per rendere omaggio alla cultura portoghese, ispirata alla tradizionale piastrella lusitana.

Ronaldo: Mondiali speciali per Cr7

Non c'è dubbio che quelli in Qatar, per Cristiano Ronaldo, saranno Mondiali speciali. Deluso e quasi emarginato nel Manchester United, Cr7 spera di far emergere di nuovo le sue qualità con la maglia rossoverde della Nazionale portoghese. Magari guidando i compagni a un risultato che al momento è impronosticabile, essendo altre le favorite per la vittoria finale.