Guardiola e Conte, percorso opposti per un rinnovo

Nuova occasione per il Manchester City di trascorrere qualche ora in cima alla Premier League: i campioni in carica inaugurano la 16ª giornata di Premier League ricevendo la visita del Brentford. In ritardo due punti dalla capolista Arsenal, impegnata solo all’ora di cena in casa del Wolverhampton, in caso di vittoria i Citizens possono riassaporare la vetta della classifica. Ma in casa del City continua a tenere banco il futuro di Pep Guardiola. Arrivato alla settimana stagione in Premier League, vinta quattro volte, il tecnico catalano è in scadenza a fine anno. Eppure non sembra aver fretta di conoscere il suo destino, anche se l’imminente ritiro ad Abu Dhabi, durante il mondiale, sembra l’occasione ideale per parlarne direttamente con il presidente del club, lo sceicco Mansour. «Il mio contratto? È tutto sotto controllo, non c’è fretta. La mia impressione è che sia io che il club siamo felici di lavorare assieme, ma per un nuovo contratto c’è tempo», si è limitato a dire Guardiola. Reduce dalla vittoria in extremis, su calcio di rigore, contro il Fulham, nonostante l’inferiorità numerica, il City ha eguagliato il record di sedici vittorie domestiche consecutive, stabilito tra il novembre 1920 e l’agosto 1921.