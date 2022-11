United e l'assenza misteriosa di Cristiano Ronaldo: la spiegazione di ten Hag

"Cristiano Ronaldo out per il Mondiale? Assolutamente No, si è trattato di un infortunio". La precisazione arriva direttamente da Erik ten Hag in merito alla misteriosa assenza del portoghese in occasione della gara di ieri sera valevole per i sedicesimi di finale di League Cup a Old Trafford tra Manchester United e Aston Villa, in cui i Red Devils si sono imposti 4-2.