Portogallo, i convocati per il Mondiale: c'è Rui Patricio, Ronaldo da record

Cristiano Ronaldo nella storia del calcio mondiale

Ennesimo primato per CR7, rientrato nella lista dei convocati di Santos per la kermesse iridata e che parteciperà così al suo quinto Mondiale, come solo Antonio Carbajal, Lothar Matthaus e Rafael Márquez fin qui erano riusciti a fare. Ronaldo però, ormai è noto, non ama i record condivisi, così potrà fregiarsi di essere l'unico calciatore della storia a partecipare a 10 fasi finali tra Mondiali ed Europei, battendo le nove presenze, che parevano inarrivabili, dell'ex interista Matthaus.

Due soli "italiani" nella lista lusitana

Rispetto al passato, che ha visto spesso i giocatori portoghesi militanti in Serie A abbondare nella selezione lusitana, saranno solamente due i calciatori del nostro campionato a partecipare alla rassegna iridata in Qatar: Rui Patricio, estremo difensore della Roma, recentemente comunque retrocesso al ruolo di dodicesimo, e ovviamente Rafael Leao, astro nascente del Portogallo, esaltato nelle ultime due stagioni dal Milan di Stefano Pioli.

Le scommesse di Fernando Santos

Il ct Fernando Santos ha "condito" le sue convocazioni con due novità assolute: in lista ci sono anche Antonio Silva, difensore centrale di 19 anni del Benfica, all'esordio assoluto, e Gonçalo Ramos, anche lui del Benfica, già convocato ma mai sceso in campo con la maglia della Nazionale maggiore.

L'elenco completo dei 26 convocati per Qatar 2022

Ecco l'elenco completo dei convocati del Portogallo:

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma);

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro ( Borussia Dortmund);



Centrocampisti: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis);

Attaccanti: André Silva (RB Lipsia), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (SC Braga).