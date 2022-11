Koulibaly fa infuriare i tifosi del Chelsea: "Assurdo"

L’effetto Potter al Chelsea sembra già essere svanito. Il tecnico subentrato a settembre all’esonerato Thomas Tuchel non pare essere ancora riuscito a trovare la chiave giusta per far rendere al meglio i Blues, protagonisti nella prima parte di stagione di una serie di risultati altalenanti che hanno già compromesso le chances dei campioni d’Europa 2021 di lottare per la vittoria della Premier League.

Chelsea, flop anche in Coppa di Lega: ko contro il manchester City

Lontano dai primi posti in campionato, il Chelsea sorride in Champions League, dove grazie alla doppia vittoria sul Milan Jorginho e compagni hanno chiuso il girone al primo posto, meritandosi un accoppiamento sulla carta non impossibile agli ottavi contro il Borussia Dortmund. L’ultima delusione è però arrivata dall’eliminazione al terzo turno in Coppa di Lega dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Manchester City. Detto che la seconda coppa nazionale per importanza è stata snobbata da diverse big, se si pensa alle eliminazioni in cui sono incappate anche il Tottenham e l’Arsenal capolista in Premier, il ko subito dal Chelsea contro la squadra di Guardiola è stata la classica occasione sprecata da alcuni giocatori poco utilizzati da Potter nella prima parte di stagione, compreso Kalidou Koulibaly.

Mahrez calcia, Koulibaly guarda: la rabbia dei tifosi del Chelsea

L’ex difensore del Napoli è infatti tutto tranne che un punto fermo per l’ex tecnico del Brighton e non ha brillato neppure contro il City, diventando anzi il bersaglio delle ironie e della rabbia dei tifosi del Chelsea, furiosi dopo la punizione di Riyad Mahrez che ha sbloccato il risultato. Nel video, diventato virale sui social, si vede infatti come Koulibaly sia l’unico giocatore della barriera a non saltare, limitandosi a guardare il pallone sfiorarlo prima di infilarsi alle spalle del connazionale Mendy. Un errore fatale, dal momento che sarebbe bastato saltare anche di pochi centimetri per riuscire a respingere la parabola dell’attaccante algerino.

Koulibaly e il difficile inserimento nel Chelsea

“Ma che ha fatto Koulibaly? Ma perché non è saltato? È un mistero", “A cosa stava pensando?” le domande che i tifosi del Chelsea si sono posti sui social dopo la partita. "Si è fatto un pisolino" ha scheraato qualcun altro, mentre altri hanno sottolineato impietosamente come il rendimento fin qui avuto dal senegalese non è stato all’altezza dell’investimento effettuato in estate dalla società, che lo ha acquistato dal Napoli per quasi 60 milioni.