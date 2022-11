"Juve, per Jorginho è lotta con il Barcellona e con il Milan"

Si amplia il numero di pretendenti per Jorginho, il regista della Nazionale italiana e del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno e che ancora non ha rinnovato con i londinesi. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, a Barcellona e Milan si sarebbe aggiunta la Juve, che già in passato aveva sondato il terreno, prima di andare a prendere Paredes dal Paris Saint Germain.