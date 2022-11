"Cristiano Ronaldo potrebbe aver già giocato l'ultima gara con lo United"

Come riportano dall'Inghilterra, e precisamente dal Mirror , Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere presente oggi nella gara che il Manchester United giocherà contro il Fulham nella 16° giornata di Premier League.

Questa è l'ultima uscita del campionato inglese prima della pausa per il Mondiale in Qatar che inizierà tra pochi giorni e, con Ronaldo che viaggia verso la cessione nel corso della finestra di trasferimenti di gennaio, il fenomeno portoghese potrebbe aver già giocato la sua ultima gara coi Red Devils.

Tre gare prima del mercato, Ronaldo potrebbe aver finito a Manchester

Il cinque volte Pallone d'Oro è apparso per l'ultima volta con lo United nella sconfitta per 3-1 contro l'Aston Villa in Premier League domenica scorsa, capitanando la squadra di Ten Hag per la prima volta in questa stagione.

Assente anche nella gara di Coppa di Lega di giovedì, e con la Coppa del Mondo a un passo, le possibilità di vedere CR7 in campo per lo United in futuro sono molto risicate, come scrivono Mirror e Manchester Evening News, dato che dopo il Mondiale ci saranno solo tre partite in Premier prima di gennaio.

Si sta parlando molto di Sporting Lisbona in questo periodo come unica possibilità per Ronaldo di rimanere nel calcio europeo. Oltre al Portogallo sono usciti i nomi delle due squadre di Los Angeles, Galaxy ed FC. L'MLS potrebbe essere una buona destinazione per il portoghese, che in quel campionato si garantirebbe uno stipendio adeguato e anche la possibilità di fare ancora la differenza.

Il commento di Gary Neville su Ronaldo e Ten Hag

A commentare la vicenda, come già in passato è successo, ci ha pensato anche l'ex capitano dei Red Devils Gary Neville. Queste le sue parole a The Overlap Fan Debate:

"Sapete cosa penso che dovrebbe fare? Penso che dovrebbe parlare. Nessuno lo sente parlare da sei mesi. Non si sente parlare".

Oltre a questo, ci tiene a spendere una parola sulla gestione del caso CR7 da parte di Erik Ten Hag:

"Penso che l'abbia gestita benissimo. Ho anche pensato che Ole Gunnar Solskjaer in una certa misura e Ralf Rangnick la scorsa stagione lo abbiano gestito abbastanza bene in momenti in cui ovviamente non era felice. Credo che Erik ten Hag l'abbia gestita molto meglio di come l'avrebbe gestita la maggior parte di noi. Per come la vedo io, sta praticamente portando la nave a riva".