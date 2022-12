"Conte-Tottenham, riparte la trattativa per il rinnovo"

L’ormai quasi imminente ripresa dell’attività dei club dopo la fine del Mondiale coinciderà di fatto con l’avvio della sessione invernale di calciomercato, le cui dinamiche saranno sicuramente condizionate anche da quanto accaduto in Qatar, tra le rivelazioni che si sono messe in luce e qualche giocatore tra i più attesi che ha invece steccato.

"Conte, riparte la trattativa per il rinnovo con il Tottenham"

Ne sa qualcosa il Tottenham di Antonio Conte, che sarà chiamato ad un importante lavoro anche da “psicologo” per rigenerare il morale di capitan Harry Kane, reduce dal rigore che ha sancito l’eliminazione dell’Inghilterra nei quarti di finale contro la Francia. Il tecnico salentino, tuttavia, sarà al centro delle cronache anche per il contratto che lo lega agli Spurs, la cui scadenza è al momento fissata per il prossimo giugno. Ebbene, secondo quanto riportato da 'The Athletic', il presidente della società londinese, Daniel Levy, non ha alcuna intenzione di farsi scappare Conte al punto che i negoziati per il prolungamento del contratto dell’allenatore dovrebbero riprendere poco prima di Natale, per la precisione lunedì 20.

Sogno Premier League e Milan in Champions: gli obiettivi di Conte

I colloqui, avviati a ottobre e poi fermatisi in attesa di capire quale piega avrebbe preso la stagione del Tottenham, sarebbero dovuti ricominciare nella prima settimana di dicembre, ma impegni professionali del direttore sportivo Fabio Paratici hanno imposto questo leggero slittamento. Il ritardo, tuttavia, non sembra aver incrinato l’ottimismo del club di proseguire l’avventura con Conte che, iniziata nel novembre 2020, ha permesso alla formazione del North London di tornare protagonista in ambito nazionale, grazie al quarto posto ottenuto nella scorsa stagione, ma pure in quello continentale, visti gli ottavi di finale di Champions League guadagnati lo scorso autunno con il Milan prossimo avversario.

Tottenham-Conte, lo scoglio per il rinnovo è il mercato

Facile immaginare che il tema attorno al quale ruoterà il possibile rinnovo e quindi il futuro di Conte a White Hart Lane è legato alla disponibilità della proprietà di investire sul mercato per potenziare ulteriormente la rosa, argomento sul quale l’ex allenatore di Juventus e Inter si è spesso soffermato durante la prima parte di stagione, invocando sforzi per allungare la panchina e per alzare la famosa asticella in termini di competitività. Già il mercato di gennaio rappresenterà quindi uno “stress test” importante nei rapporti tra la società e Conte, il cui obiettivo minimo stagionale è la conquista di un posto nella prossima Champions League.