Premier League, pari a reti bianche tra Liverpool e Chelsea

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Un pari che serve poco a entrambe. Finisce senza gol il big match di 'Anfield' fra Liverpool e Chelsea, un risultato che complica ancora di più la rincorsa al quarto posto sia dei 'Reds' che dei 'Blues', ai quali è stato annullato un gol per fuorigioco dal Var: lo aveva segnato il tedesco Havertz al 3' del primo tempo. Per gli uomini di Potter da segnalare l'esordio del neoacquisto Mudryk: il 22enne attaccante ucraino ha preso il posto di Hall al 55', sfiorando il gol del vantaggio dei londinesi con una conclusione mancina spentasi di poco a lato. Liverpool e Chelsea restano così appaiate a quota 29 punti, ora in compagnia del Brentford, a nove lunghezze dal quarto posto occupato dal Newcastle.