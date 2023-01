Premier, Haaland solito show: tripletta! Il City batte il Wolverhampton

MANCHESTER - Non si ferma più . La domenica della 21ª giornata di Premier League si apre con il solito show di Erling Haaland . L'attaccante norvegese aggiunge altri tre gol al suo bottino stagionale, con il Manchester City che piega senza problemi il Wolverhampton . Numeri da urlo quelli di Haaland, che portano i Citizens momentaneamente a -2 dall'Arsenal , che ha però ancora due partite da giocare.

Haaland ha già strappato un record a Ronaldo in Premier: numeri incredibili

Haaland show, solo un pari per Gnonto

Partenza subito aggressiva del City, che attacca senza sosta all'Ethiad Stadium. La squadra di Guardiola vuole cancellare subito la sconfitta contro lo United nel derby nello scorso turno. Il gol arriva al 40' e porta la firma del solito Haaland: cross di De Bruyne, colpo di testa del norvegese che sovrasta Collins e batte José Sa. Nella ripresa Haaland si scatena ancora di più, segnando altri due gol nell'arco di quattro minuti: calcio di rigore realizzato al 50' e poi gol che chiude la gara al 54'. L'incredibile partita di Haaland (25 gol in campionato, quarta tripletta col City) si chiude al 58' quando viene sostituito da Alvarez. I Citizens si limitano a mantenere il risultato e tornano così a vincere, portandosi momentaneamente a -2 dall'Arsenal. Non esce dal momento negativo il Leeds di Gnonto, che dopo la sconfitta nell'ultimo turno non va oltre lo 0-0 contro il Brentford.

