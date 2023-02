Premier League, Kane fa 200 e il Tottenham frena il Manchester City

LONDRA (Regno Unito) - Occasione persa per il Manchester City di Guardiola , che non riesce ad approfittare del ko dell'Arsenal nel testa coda con l'Everton : nel big match del turno di Premier League fa festa il Tottenham di Antonio Conte , che si impone di misura grazie al gol numero 200 nel campionato inglese di Harry Kane . I citizens restano così a -5 dai Gunners , mentre gli Spurs si ripropongono in zona Champions .

Colpo di reni del Nottingham: Leeds domato 1-0

Successo pesantissimo in chiave salvezza per il Nottingham, che piega 1-0 il Leeds grazie a un gol di Johnson in apertura e che stacca i rivali in classifica, abbandonando la zona caldissima.

