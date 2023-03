Tottenham, Richarlison va in gol: il dito sulla bocca è un messaggio per Conte?

LONDRA (INGHILTERRA) - Altissima tensione in casa Tottenham . Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan , gli 'Spurs' hanno trovato un prezioso successo casalingo per 3-1 contro il Nottingham Forest ma nemmeno i tre punti sembrano aver restituito un minimo di serenità alla squadra di Antonio Conte . Il successo sul Forest è infatti passato in secondo piano rispetto a quanto accaduto al 4' del primo tempo: protagonista indiscusso l'attaccante brasiliano Richarlison che, pochi giorni fa, aveva accusato Conte della cattiva stagione degli 'Spurs' e di averlo impiegato con il contagocce. La replica dell'ex allenatore di Inter e Juve non si è fatta attendere e ora sembra essere scoppiato un nuovo capitolo dell'incandescente alterco tra i due.

Richarlison e quel gesto enigmatico

L'attaccante della nazionale brasiliana è stato schierato da Conte dal 1' contro il Nottingham Forest e al 4' del primo tempo aveva sbloccato il risultato con un esultanza rabbiosa: dito portato alla bocca per zittire tutti. Era un messaggio diretto al suo allenatore dopo le frizioni degli ultimi giorni? L'euforia di Richarlison per il primo gol in Premier League con la maglia degli 'Spurs' è durata però pochi istanti: il Var ha infatti annullato la rete del numero 9 Tottenham per un millimetrico fuorigioco. Nonostante la delusione per il gol cancellato, Richarlison è stato comunque uno dei protagonisti della vittoria del Tottenham con l'assist per il momentaneo 3-0 di Son. Il brasiliano è stato poi sostituito dall'ex Juve Kulusevski e non è passato inosservato l'abbraccio con Conte nel momento in cui il calciatore prendeva posto in panchina: tregua di sola facciata tra i due?