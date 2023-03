NOTTINGHAM (Gran Bretagna) - Successo in rimonta per il Newcastle, che passa 2-1 sul campo del Nottingham e resta in corsa per un posto in Champions League, portandosi a un punto e con una gara in meno dal Tottenham di Antonio Conte. Nell'anticipo della 28ª giornata di Premier League, le Megpies trovano tre pesantissimi punti grazie alla doppietta dello svedese Isak, che risponde al gol di Dennis.