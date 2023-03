Addio tra Conte e Tottenham, la versione di Richarlison: "Non accetto bugie su di me"

Lo sfogo dell'attaccante

"Potete mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni, fa parte del calcio e lo accetto. Ma non accetto le bugie su di me: ho sempre avuto molto rispetto per Conte e tutti i miei allenatori", ha scritto l'attaccante brasiliano in un messaggio postato poi in una storia Instagram per replicare a quanto riferito dell'emittente argentina 'Tyc Sports'. "Il mister mi ha aiutato molto al mio arrivo agli Spurs e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto parlando e con professionalità - ha aggiunto Richarlison, che ha inizio mese si era andato lasciare a uno sfogo di rabbia apparentemente rivolto a Conte -. Non ho guidato alcun ammunitamento, anzi, mi dispiace di non aver reso come si aspettava e di non aver fatto abbastanza perché rimanesse. Quando è andato via gli ho mandato un messaggio ringraziandolo per tutto e augurandogli il meglio, perché è quello che merita".