Assist fantascientifico di Isak: parte da centrocampo e dribbla tutti! 

Settanta milioni, questo il prezzo pagato dal Newcastle al Real Sociedad per garantirsi le prestazioni sportive di Isak. Per alcuni sembravano troppi, per altri un affare, quel che è certo è che le giocate in campo dell'attaccante svedese stanno ripagando il notevole costo del suo cartellino. Attualmente fermo a quota 10 gol in campionato, la punta è anche in grado di fare assist ai compagni e lo ha dimostrato nell'ultima partita contro l'Everton in cui ha confezionato per Murphy un pallone solo da spingere in rete.