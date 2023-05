Guardiola perde la testa: la frase urlata a Haaland è un'accusa pesante

MANCHESTER - Il Manchester City rovina l'esordio sulla panchina del Leeds di Allardyce e mantiene il vantaggio sull'Arsenal in vetta alla Premier League. Vittoria per 2-1 dei Citizens, che però hanno rischiato con il gol all'85' del Leeds che ha riaperto la sfida. Guardiola si è arrabbiato perché appena un minuto prima la gara poteva essere chiusa definitivamente, se non fosse stato per l'altruismo di Haaland.