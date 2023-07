Richarlison svela un clamoroso retroscena: “Ecco cosa è successo con Conte”

L'ultima stagione è stata alquanto movimentata per il Tottenham . Tutto era partito con la decisione di esonerare Antonio Conte . Stando a quanto riportavano i media inglesi, sarebbero stati due i giocatori a voltargli le spalle nel suo momento più difficile agli Spurs: Romero e Richarlison . Il brasiliano aveva poi smentito tutto e ora è tornato a parlare della questione.

Richarlison shock: "Conte mi ha sgridato per due ore"

Queste le sue parole al podcast brasiliano Que Papinho sull'ex Juve: "Ho commesso un errore nel concedere un’intervista in cui chiedevo di giocare di più. Più tardi mi sono scusato e ho detto che poteva punirmi. Mi rispose che il capo era lui e me l'ha dimostrato: ha passato quasi due ore a rimproverarmi davanti a tutti in un meeting".