Premier League, Zaniolo debutta con l'Aston Villa. City ok, Haaland decisivo

SHEFFIELD (REGNO UNITO) - Il Manchester City espugna il campo dello Sheffield United . Gli uomini di Guardiola (sostituito in panchina da Lillo) si impongono per 2-1 al termine di una gara dominata, ma che hanno rischiato seriamente di compromettere. Dopo aver fallito un rigore con Haaland (che colpisce il palo nel primo tempo) e diverse occasioni da gol (due reti annullate, ad Ake e al centravanti norvegese), gli ospiti sbloccano il risultato al 63': cross di Grealish e stacco imperioso di Haaland, che viene poi abbracciato da un tifoso che ha invaso il campo per esultare dopo il gol. A cinque minuti dalla fine i padroni di casa trovano il pareggio con Bogle, ma all'88' arriva il gol del definitivo 2-1 di Rodri. Per il City si tratta della terza vittoria consecutivain campionato.

Aston Villa ok a Burnley

Vince anche l'Aston Villa, sul campo del Burnley. Gli uomini di Unai Emery chiudono la partita nei primi venti minuti, grazie alla doppietta di Cash. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Foster al 47', ma al 61' Diaby realizza la rete del definitivo 3-1. Dodici mintui dopo, arriva il momento di Nicolò Zaniolo, che esordisce in Premier. Emery lo inserisce al posto di Diaby nel finale di gara.

Rimonta Liverpool in 10, Tonali beffato

Rimonta clamorosa del Liverpool di Klopp, che piega il Newcastle per 2-1. Al St James' Park la squadra dell'ex Milan Tonali sblocca la partita al 25' con la rete di Gordon. Partita in discesa per il Newcastle, che pochi minuti dopo si ritrova in superiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Van Dijk, che gli costa l'espulsione. I Reds però non si scompongono e nel finale trovano la rimonta grazie alla doppietta di Darwin Nunez, prima all'81' e poi con il gol vittoria su assist di Salah al 93'. Seconda vittoria di fila per Klopp, mentre dopo un inizio convincente rallenta il Newcaslte di Howe, fermo a tre punti con due sconfitte di fila.