Il Tottenham vince in 10 e vola in testa: Luton ko

LUTON (Inghilterra) - Nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, il Tottenham si impone sul campo del Luton Town e vola in testa alla classifica con 20 punti, scavalcando momentanemanete il Manchester City. A decidere la sfida è una rete di Mickhy van de Ven ad inizio ripresa.

Gli Spurs partono forte e nel primo tempo sfiorano due volte il gol: prima con Porro e poi con Kulusevski. I padroni di casa rispondono con Adebayo, che al 40' si vede annullare una rete per un fallo ai danni di un difensore. Prima dell'intervallo il Tottenham resta in dieci per l'espulsione di Bissouma (doppio giallo nel giro di sei minuti). Ad inizio ripresa (dopo un'occasione di Adebayo), gli ospiti passano in vantaggio: gran giocata di Maddison e tap-in vincente di van de Ben. Il Luton reagisce e sfiora il pari con Doughty e Morris. I padroni di casa ci provano fino alla fine, ma il Tottenham resiste e vola in testa alla classifica.

