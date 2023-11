Tottenham, Richarlison si opera: "Soffro di pubalgia"

LONDRA (INGHILTERRA) - L'attaccante brasiliano del Tottenham Richarlison ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo tormenta dal dicembre 2022 . "Gli ultimi mesi non sono stati facili per me, ho parlato coi medici e mi opererò ", le parole del 26enne attaccante a 'Espn Brazil'.

Tottenham, Richarlison: "Devo prendermi cura di me stesso"

Titolare in sette gare su 10 in Premier League quest'anno, nella sconfitta contro il Chelsea il brasiliano è rimasto in panchina. "È arrivato il momento di fermarmi", sottolinea il classe 1997 di Nova Venecia. "Ho dato priorità alla nazionale e al mio club e non mi sono preso cura di me, penso sia l'ora di prendermi una pausa".