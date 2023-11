Pazzesco 4-4 tra Chelsea e Manchester City, Guardiola solo in vetta

LONDRA - Incredibile 4-4 in casa del Chelsea per il Manchester City , che allo 'Stamford Bridge' è andato a segno due volte con Haaland e poi con Akanji e Rodri, autore del momentaneo 3-4 all'86' mentre le reti dei londinesi portano le firme dell' ex milanista Thiago Silva , di Sterling, di Jackson e infine di Palmer che ha pareggiato su rigore al 95'. Con il punto conquistato in questa 12ª giornata di Premier League i 'citizens' vanno in vetta alla classifica a +2 sul Tottenham (caduto il giorno prima a Wolverhampton) e a +1 sull' Arsenal (vittorioso sempre ieri contro il Burnley) e sul Liverpool. I 'Reds' di Jurgen Klopp infatti hanno piegato in casa il Brentford: 3-0 ad Anfield con doppietta di Salah e rete di Diogo Jota.

Panchina per Zaniolo, pari per De Zerbi

Tre reti e vittorie interne anche per l'Aston Villa di Nicolò Zaniolo (rimasto in panchina) e per il West Ham. Al Villa Park di Birmingham i padroni di casa hanno battuto per 3-1 il Fulham. A segno per l'Aston Villa (ora quinto in classifica) McGinn e Watkins, oltre all'autogol iniziale di Robinson. Solo panchina per Zaniolo. Al London Stadium, invece, successo in rimonta del West Ham, che ha sconfitto per 3-2 il Nottingham Forest. Per i padroni di casa reti di Paqueta, Bowen e Soucek. Pareggio interno infine per il Brighton di De Zerbi, fermato sull'1-1 dallo Sheffield United all'Amex Stadium.

