Tottenham, che succede? Clamorosa sconfitta in rimonta con i Wolves

INGHILTERRA - Clamorosa sconfitta del Tottenham contro il Wolverhampton, che rimonta e vince con due gol in pieno recupero. Al 3' gli Spurs passano in vantaggio con Johnson, poi gestiscono fino al 90' ma non chiudono il match. E nell'extratime succede di tutto: al 91' Sarabia guizza in area e buca Vicario, pareggiando i conti. Al 97' è l'ex Juve Lemina a firmare il trionfo dei Wolves con un inserimento e un tocco preciso all'angolino. 2-1 in un lampo, Tottenham in ginocchio e seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Chelsea. Classifica Premier League