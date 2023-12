Premier League, Olise beffa il City. Ok Chelsea e Newcastle, paura a Bournemouth

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Pareggio beffa per il Manchester City nella 17ª giornata di Premier League. I campioni d'Inghilterra non vanno oltre il 2-2 contro il Crystal Palace tra le mura amiche dell'Etihad Stadium: la squadra di Guardiola sblocca il punteggio al 24' con Grealish e raddoppia al 54' con l'acuto del classe 2004 Lewis. Le 'Eagles' però non demordono e accorciano le distanze con Mateta al 76'. Il clamoroso pareggio per la squadra di Hodgson arriva su rigore, al 95', trasformato da Olise che completa così la rimonta. Il City fa un piccolo passo in avanti e raggiunge il quarto posto solitario a quota 34 punti; il Crystal Palace coglie invece un ottimo punto per la lotta salvezza e sale a 17.