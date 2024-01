Thiago Silva e la Premier: "Un calcio che non mi piaceva"

La straordinaria carriera di Thiago Silva prosegue in Premier League con i colori del Chelsea, in attesa di sciogliere le riserve su un futuro che sembra portarlo definitivamente lontano dall'Inghilterra. Il classe '84, prossimo ai 40 anni, potrebbe appendere gli scarpini al chiodo o chiudere la carriera in Brasile, tornando a casa per l'ultima tappa del suo cammino. Da una sfida all'altra per l'ex Milan e PSG, che non avrebbe mai pensato di arrivare a giocare al di là della Manica.