Da Jorginho a Thiago Silva, i giocatori della Premier in scadenza: quanti affari!

Calciomercato , tra presente e futuro. Quante occasioni in Premier League in vista di giugno 2024 , qualora tutti i contratti venissero rispettati fino alla loro naturale scadenza senza rinnovi. Spiccano i nomi di Jorginho e Thiago Silva , vecchie conoscenze della Serie A, senza dimenticare fuoriclasse del calibro di Varane e Thiago Alcantara .

Premier, la Top 11 dei calciatori in scadenza

Gennaio, il mese in cui é possibile correre ai ripari, sistemare reparti, risolvere situazioni o guardarsi intorno. Da qualche settimana, é quanto staranno facendo i calciatori che vivono con incertezza tale periodo, consapevoli di avere contratti a breve scadenza. L'ex Napoli Jorginho, tornato ad essere un riferimento dell'Arsenal di Arteta nei panni di vice Odegaard, potrebbe non rinnovare l'accordo con i Gunners, proprio nell'anno di Euro 2024.

Nell'elenco anche Thiago Silva e Karius

Capitolo Thiago Silva: il centrale brasiliano, diventato grande con le maglie di Milan e PSG, si prepara a lasciare definitivamente il Chelsea, per chiudere la carriera o tornare addirittura in patria, in Brasile. I Blues, del resto, stanno già pensando al sostituto. Dall'Inghilterra spingono verso il profilo di Jean-Clair Todibo del Nizza, cresciuto fra Tolosa e Barcellona. Curiosità tra i pali: sul mercato degli svincolati ci sarà nuovamente Karius, oggi terzo portiere del Newcastle e neo papà della figlia di Diletta Leotta.

Questa la Top 11 dei calciatori in scadenza nel 2024 in Premier League:

(4-3-3): Karius; Cedric, Varane, T. Silva, Kelly; Elneny, Jorginho, Thiago; Willian, Martial, Welbeck.