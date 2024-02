Haaland sceglie la squadra di calcetto dei sogni: c'è anche un italiano

Invitato come ospite al podcast ufficiale del Manchester City , Erling Haaland ha risposto a diverse domande interessanti. Tra queste anche quella di provare a creare una formazione di calcio a 5 senza però poter scegliere i propri compagni di squadra.

Una squadra di calcio a 5 da sogno: le scelte di Haaland

L'attaccante norvegese ha quindi deciso di "tornare indietro nel tempo" scegliendo alcune leggende della storia del calcio, ritirate e non. Non potendo andare su Ederson, che secondo lui segnerebbe facilmente 15 gol, per la porta ha scelto lo spagnolo Iker Casillas, icona del Real Madrid.

C'è spazio anche per una bandiera del Milan

Per la difesa, invece, pochi dubbi: Paolo Maldini. Dopo l'ex difensore (e dirigente) dei rossoneri le preferenze sono ricadute su Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Per completare la rosa, l'ultimo nome menzionato è stato quello di Ronaldinho, anche lui vecchia conoscenza del Milan diventato grande con il Barcellona.