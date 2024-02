Crystal Palace, 1-1 in casa dell'Everton alla prima senza Hodgson

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Finisce 1-1 al 'Goodison Park' il posticipo 25ª giornata di Premier League tra l'Everton e Crystal Palace , ancora senza tecnico dopo l'addio del dimissionario ex interista Roy Hodgson e in attesa dell'austriaco Oliver Glasner (presente in tribuna) .

Everton-Crystal Palace 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Onana risponde ad Ayew: pari al 'Goodison Park'

Le reti nella ripresa: a passare in vantaggio sono gli ospiti al 66' con un destro di Ayew (assist di Mateta), all'84' poi il pareggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Onana da distanza ravvicinata su calcio d'angolo battuto da McNeil. L'Everton evita così il ko e aggancia il Luton terzultimo a quota 20 punti, ma intanto si allunga a 8 il numero di partite consecutive senza vittoria in campionato. Piccolo passo in avanti anche per il Crystal Palace, che resta a +5 sulla squadra di Liverpool e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila.

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario