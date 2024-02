Crystal Palace, Hodgson si dimette: il motivo

Roy Hodgson si è dimesso. Non è più l'allenatore del Crystal Palace. L'ex allenatore dell'Inter, che era rimasto vittima di un malore mentre dirigeva un allenamento, ha spiegato: "Capisco che, date le circostanze recenti, per il club è meglio pianificare ora quello che era stato preventivato per l'estate, quindi ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani per un nuovo allenatore".