Guardiola: "Allenare una nazionale? Ecco come stanno le cose"

Guardiola: "Io ct? Non so chi mi vorrebbe"

Proprio di questo ha paralto il tecnico dei Citizens, che non ha escluso un suo possibile futuro come commissario tecnico ai microfoni di ESPN: "Mi piacerebbe vivere l'esperienza di un Mondiale, un Europeo, una Copa América o qualunque cosa sia. Non so quando accadrà, se sarà tra cinque, dieci o quindici anni, ma non so chi mi vorrebbe".