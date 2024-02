Aguero condivide l’audio del suo cardiologo: il messaggio di speranza

BUENOS AIRES (Argentina) - La speranza è l’ultima a morire, anche quando tutto sembra perso, anche quando il tempo appare come un ostacolo insormontabile. Nel 2021, dopo aver firmato per il Barcellona, il talento argentino Sergio Aguero aveva avuto un’aritmia cardiaca durante la partita contro l’Alaves. I successivi controlli lo avevano portato al ritiro dal calcio giocato per problemi cardiaci.