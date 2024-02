Newcastle, riecco Tonali: sorrisi e abbracci nel primo allenamento con i compagni

Sorrisi, abbracci e anche un pizzico di emozione. Sandro Tonali è tornato ad assaporare il campo dopo mesi durissimi dovuti alla squalifica di un anno e mezzo per il caso scommesse . L'ex calciatore del Milan, che potrà tornare a giocare ufficialmente solo ad agosto 2024, ha svolto il suo primo allenamento insieme ai compagni al Newcastle United Training Centre.

Newcastle, il ritorno di Tonali e l'abbraccio con Guimaraes

Prima il ritorno in campo, poi l'abbraccio con il compagno di squadra Guimaraes e un primo segnale di ritorno alla normalità per il calciatore che, a causa della squalifica, salterà anche il prossimo Europeo con l'Italia. Un nuovo inizio nel club che mai gli ha fatto mancare il suo appoggio in questi mesi.