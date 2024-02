Sarabia fa volare il Wolverhampton: 1-0 allo Sheffield United

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Seconda vittoria per il Wolverhampton, che dopo il successo sul campo del Tottenham centra il bis tra le mura amiche del 'Molineux Stadium', dove batte di misura lo Sheffield United (fanalino di coda insieme al Burnely) nel match valido per la 26ª giornata della Premier League .

Wolverhampton-Sheffield United 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Sarabia rialza il Wolverhampton: Sheffield ko

A decidere il match (1-0) una rete di Pablo Sarabia, ex attaccante tra le altre di Siviglia e Psg, a segno di testa alla mezz'ora su cross di Ait-Nouri. Tre punti pesanti per la classifica del Wolverhampton (oggi titolare l'ex juventino Lemina a centrocampo), che scavalca in un colpo il West Ham (atteso dalla sfida col Brentford in posticipo) e il Newcastle, portandosi a -1 dal Brighton di De Zerbi (prossimo eurorivale della Roma negli ottavi di Europa League) che è settimo.

