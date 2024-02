De Zerbi sul sorteggio con la Roma: "Stimo De Rossi ma..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League tra il suo Brighton e l'Everton, Roberto De Zerbi ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League contro la Roma definendolo "sicuramente difficile". Il tecnico italiano, poi, ha riservato anche qualche bella parole per De Rossi .

De Zerbi: "De Rossi ha dimostrato un carattere incredibile"

Queste, infatti, le sue dichiarazioni: "De Rossi è un mio amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande stima per lui. Sapevo da prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore, perché da giocatore ha dimostrato un carattere incredibile e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici. Ma spero di vincere".