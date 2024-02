Zaniolo, crisi nera con l'Aston Villa: i numeri del 2024 sono impietosi

Un 2024, fin qui, da dimenticare per Nicolò Zaniolo . L'ex Roma, in prestito all' Aston Villa dal Galatasaray , ha infatti visto pochissimo il campo, con il tecnico Emery che l'ha utilizzato con il contagocce. Una crisi nera, testimoniata da numeri impietosi .

Zaniolo, i dati: numeri impietosi

Con il club inglese Zaniolo ha collezionato 17 presenze, un gol e zero assist. In totale è stato impiegato come titolare solo sette volte tra agosto a dicembre, e i numeri sono peggiorati nel nuovo anno. Nel 2024 non è mai stato titolare, entrando sempre dalla panchina e con poco minutaggio: è entrato in campo all’89’ contro l’Everton, al 63′ contro il Newcastle, all’87’ contro lo United e all’82’ col Nottingham, senza mai risultare decisivo. In estate l'Aston Villa dovrebbe spendere 22 milioni per acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma con questi numeri sembra probabile un ritorno al Galatasaray.

Zaniolo, Euro 2024 sempre più vicino

Una situazione complicata per Zaniolo, con Euro 2024 sempre più vicino e la possibilità di non ottenere una convocazione dal ct Spalletti visto il suo scarso utilizzo in campo. L'ex Roma può sperare negli impegni europei dell'Aston Villa per ottenere una nuova chance, con la squadra di Emery che sarà impegnata agli ottavi di Conference League contro l'Ajax.