Liverpool-Manchester City, Guardiola: "Klopp? Sono convinto di una cosa"

Il conto alla rovescia per Liverpool-Manchester City è ufficialmente iniziato. Prima contro seconda, appuntamento fissato a domenica 10 marzo con calcio d'inizio alle 16:45 ora italiana per la sfida valida per la ventottesima giornata di Premier League . Pep Guardiola ha presentato il match in conferenza stampa.

Guardiola sull'ultima sfida in Premier League con Klopp

Guardiola è partito da quella che sarà l'ultima sfida in Premier League contro Klopp, che ha annunciato che lascerà i Reds a fine stagione: "Ho sempre la sensazione che Klopp tornerà prima o poi. Ama il calcio. La sua passione è il calcio. Ha spiegato perfettamente il motivo per cui se ne va. In Premier League è l'ultima volta, ma forse ci sarà ancora modo di affrontarlo in FA Cup".

Guardiola, l'assenza di Grealish e il Liverpool

Grealish salterà quasi sicuramente la trasferta di Anfield mentre in conferenza non si è parlato delel condizioni di Doku: "Oggi abbiamo un giorno libero, domani ci alleneremo e vedremo come si sentono. Abbiamo già visto alcuni dettagli sul modo in cui attaccano, che è diverso rispetto alle stagioni precedenti. La qualità di alcuni loro giocatori rende il gioco diverso. Le parti principali sono le stesse e lo sappiamo abbastanza bene, ma i piccoli dettagli dobbiamo adattarli. Allo stesso tempo, sapendo questo, dobbiamo guardare alle partite che noi e loro abbiamo giocato di recente e vedere se dobbiamo aggiustare qualcosa per sentirci più a nostro agio con i giocatori che dovremo giocare domenica”.