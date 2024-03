Norvegia, Haaland lascia l’allenamento zoppicando: cosa è successo

Brutte notizie per il Manchester City e Pep Guardiola : durante un allenamento con la Norvegia , infatti, Erling Haaland ha avuto un problema alla gamba sinistra ed è stato costretto ad abbandonare la seduta zoppicando . L'attaccante ha avvertito dolore alla gamba sinistra dopo aver provato un tiro dalla distanza in una partitella.

Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni, ma nel video dell'allenamento si nota come in seguito al tentativo di tiro l'ex Borussia Dortmund cominci a zoppicare vistosamente in mezzo al campo scuotendo la testa sconsolato.