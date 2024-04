Premier League, crollano Liverpool e Arsenal. Il City di Guardiola vola in testa

Il Manchester City ringrazia Liverpool e Arsenal e vola in testa alla classifica della Premier League. Gli uomini di Klopp vengono battuti 1-0 in casa dal Crystal Palace; quelli di Arteta, dall'Aston Villa, che si impone all'Emirates Stadium per 2-0. Risultati che permettono ai Cityzen di volare in vetta con 73 punti, due in più di Arsenal e Liverpool.