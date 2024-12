Chelsea, rimonta clamorosa nel derby: Tottenham ko. Pareggia l'Arsenal

Al Chelsea il derby di Londra: Tottenham rimontato

Il Chelsea si candida come primo anti Liverpool in Premier League, con il City in caduta libera e l'Arsenal altalenante. E lo fa con una prestazione clamorosa rimontando due gol agli Spurs. La squadra di Postecoglou è già sul 2-0 all'11' con i gol di Solanke e Kulusevski. La rimonta parte appena sei minuti dopo quando Sancho accorcia le distanze. Nella ripresa, i ragazzi di Maresca mettono la freccia: prima il solito Palmer non sbaglia su rigore, poi al 73' Enzo Fernandez firma il gol del 3-2. Nel finale Cole Palmer chiude anche la doppietta personale segnando un altro penalty. Il Tottenham nel recupero dà comunque un segnale trovando il gol di Son. Blues ora a -4 dal Liverpool, che però deve recuperare la sfida contro l'Everton.

Arsenal, frenata in casa del Fulham

Chelsea ha potuto sfruttare il pareggio dell'Arsenal per soprassarlo in classifica. La squadra di Arteta non va oltre l'1-1 in casa del Fulham. Per i cottagers Raul Jimenez sblocca la partita all'11', nella ripresa arriva il pareggio con Saliba, per l'ennesima volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vince ancora il Bournemoouth: quello contro l'Ipswich per 2-1 è il terzo successo consecutivo. Il quadro domenicale lo chiude il pareggio spettacolare per 2-2 tra Leicester e Brighton. Ospiti che comandano la gara per 2-0 fino all'86', poi la reazione della squadra di Van Nistelrooy. Prima Vardy, poi la rete del pareggio di Decordova Reid.