Manchester City, è ancora crisi: Guardiola furioso dopo il pari con il Crystal Palace

Il Manchester City si ferma ancora nel sabato della quattordicesima giornata di Premier League : la squadra di Pep Guardiola non va oltre il 2-2 contro il Crystal Palace . Il tecnico catalano, con una sola vittoria nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, ha avuto anche qualcosa da ridire alla terna arbitrale: i Citizens avrebbero avuto un'occasione di ripartire in contropiede con Doku dopo un calcio d'angolo battuto dagli avversari nel recupero, ma il direttore di gara ha fischiato la fine, scatenando le proteste dei giocatori e innervosendo anche l'allenatore.

Vince l'Aston Villa, Newcastle ko

L'Aston Villa incasella invece la seconda vittoria di fila in campionato grazie all'1-0 contro il Southampton: a deciderla il gol di Duran nel primo tempo. Sconfitto il Newcastle, caduto 4-2 sotto i colpi del Brentford, che ora si trova a soli quattro punti dalla zona Champions. Alle 18:30 è in programma Manchester United-Nottingham Forest, rinviato per un tempesta il derby Everton-Liverpool.