Manchester City, novità sul futuro di Guardiola: "Se volesse andare via..."

L'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha fatto male al Manchester City . Se è vero che la situazione in Premier League si è parzialmente risanata, con la squadra di Guardiola al quarto posto in zona Champions, le ambizioni in Europa erano ben altre. La situazione dunque si è scaldata, più di quanto già non fosse dopo una prima parte di stagione a dir poco difficile, con la qualificazione ai playoff conquistata solamente nell'ultima giornata del girone unico. Dopo l'uscita dalla Champions, da Manchester emergono novità importanti sul futuro di Pep Guardiola.

Manchester City, la situazione di Guardiola dopo l'eliminazione contro il Real

Il principale bersaglio delle critiche rimane l'allenatore catalano, apparso tra i più stravolti per la crisi del Manchester City: dai graffi in testa alle risposte nelle varie conferenze stmpa. Stando a quanto riportato dal The Telegraph, il Manchester City non starebbe in alcun modo pensando al suo esonero. Ma se Guardiola decidesse di lasciare la squadra, il club non opporrebbe resistenza e lascerebbe partire l'ex Barcellona. Dopo la sconfitta contro il Real, Guardiola aveva commentato così il momento della squadra: "È il nostro anno peggiore. Fine di un ciclo? Forse sì. Le cose non sono eterne, ci sono giocatori che hanno un'età, non tutto dura per sempre. Se ho la forza di continuare? Sì, sì, voglio continuare".