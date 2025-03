Taylor ne combina un'altra: tifosi dell'Arsenal infuriati! Che cosa ha fatto in Premier

Anthony Taylor ci è cascato di nuovo . L'arbitro inglese negli ultimi anni è spesso finito al centro delle polemiche, sia in Premier League che in campo europeo . Su tutte rimane in mente l'arbitraggio a dir poco sotto standard della finale di Europa League di due anni fa tra Roma e Siviglia . Ancora oggi il direttore di gara viene ricordato, certamente non con affetto, dai tifosi giallorossi. E non sono gli unici: stavolta è toccato all' Arsenal subire gli errori di Taylor .

Taylor, l'errore decisivo in Manchester United-Arsenal

L'episodio è accaduto in una delle partite storiche più importanti del campionato inglese, quella tra i Gunners e il Manchester United. A Old Trafford, Taylor assegna un calcio di punizione in favore della squadra di Amorim. Nulla di sbagliato fin qui, giusta la valutazione dell'arbitro, che però fa posizionare la barriera a 11,2 metri dal punto di battuta, e non a 10 come da regolamento. Da quella punizione nasce il vantaggio del Manchester United con Bruno Fernandes che calcia direttamente in porta e sblocca la sfida (rete poi pareggiata da Rice). Già durante la sfida, Taylor era finito al centro delle critiche dei tifosi dell'Arsenal sui social. Lo stesso Eriksen nel post partita ha ammesso di essersi accorto dell'errore: “Sono contento che la barriera fosse a 15 metri, hai visto quanto fosse lontana, è stato un vantaggio per noi”.