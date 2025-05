'Dibu' Martinez saluta i tifosi in lacrime, i tabloid: "Lascerà l'Aston Villa"

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Dalla festa per la vittoria contro il Tottenham, che tiene in corsa l'Aston Villa per un posto in Champions League , alla paura di perdere uno dei simboli della squadra di Emery. È quanto hanno vissuto i tifosi della squadra di Birmingham dopo il 2-0 agli 'Spurs' e le lacrime di 'Dibu' Martinez che hanno il gusto amaro di un potenziale addio .

Dibu Martinez in lacrime, i tabloid: "Lascerà l'Aston Villa"

Vittoria importante, sicuramente, ma non fino al punto di commuovere un campione del mondo come portiere argentino che ha salutato i tifosi lasciando il campo in lacrime, proprio come succede quando un beniamino del pubblico sa che la sua vita professionale sta per cambiare. Secondo i tabloid britannici il futuro del 'Dibu' non sarà più all'Aston Villa nonostante un contratto fino al 2029. Ha offerte faraoniche dall'Arabia Saudita, ma ha già detto no perché vuole continuare a giocare ai massimi livelli. Una prospettiva che sono pronte a offrirgli altre big della Premier League e in generale dei migliori campionati europei.

