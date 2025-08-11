Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Crystal Palace, niente Europa League: sconfitta in appello, giocherà in Conference

Doccia fredda per il club inglese dopo la storica vittoria della Community Shield: Nottingham Forest "promosso"
Crystal Palace, niente Europa League: sconfitta in appello, giocherà in Conference
Doccia fredda per il Crystal Palace: il club ha perso l'appello, non giocherà in Europa League ed è stato "retrocesso" in Conference League. La sentenza della Corte arbitrale dello sport ha ratificato anche la decisione che il Nottingham Forest giocherà nella seconda più importante competizione europea per club. Notizia che arriva il giorno dopo la storica vittoria della Community Shield, la prima nella storia del Crystal Palace. 

Il Crystal Palace giocherà in Conference League: respinto il ricorso

Il club inglese aveva conquistato la qualificazione all'Europa League con un'altra vittoria storica, quella dell'FA Cup contro il Manchester City. Il Crystal Palace è stato punito dalla Uefa per aver violato la regola sulla proprietà di più club: infatti l'americano John Textor, al momento della qualificazione, era proprietario del club al 43%, e al tempo stesso azionista di maggioranza del Lione, anch'esso qualificato in Europa League. Nonostante la quota Textor degli inglesi sia stata venduta lo scorso giugno, non è bastato alla Uefa per giustificare la scadenza non rispettata del 1 marzo 2025 per dimostrare il piano di ristrutturazione della prorpietà del club. 

