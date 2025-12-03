L'Arsenal torna a +5. Tonfo Chelsea, volo Aston Villa. Wirtz salva il Liverpool

Prosegue la 14ª giornata di Premier League , turno infrasettimanale che si era aperto martedì con i successi di City ed Everton e il pari tra Newcastle e Tottenham . La capolista Arsenal fa il suo, rispondendo a Guardiola, mentre alle spalle delle prime due infuria la battaglia per le posizioni nobili della classifica.

Premier League, la classifica

L'Arsenal torna ad allungare

Tutto facile per l'Arsenal che all'Emirates si impone sul Brentford per 2-0, rispondendo così alla vittoria del Manchester City sul campo del Fulham e tornando ad allungare in vetta a +5. Un gol per tempo, sblocca Merino all'11', raddoppia Saka al 91'. Da segnalare tra i gunners gli infortuni di Mosquera e Rice.

Arsenal-Brentford 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Frittata Chelsea, l'Aston Villa ringrazia

La sorpresa di giornata è la sconfitta del Chelsea, che crolla in casa del Leeds. Nel primo tempo sblocca l'ex Udinese Bijol e raddoppia Tanaka, nella ripresa accorcia Pedro Neto, ma è Calvert-Lewin a ristabilire le distanze per il 3-1 finale. Ne approfitta l'Aston Villa, che vince uno spettacolare match sul campo del Brighton, che si era portato avanti di due reti, prima di essere rimontato dalla formazione di Emery, che si impone per 4-3 e vola al terzo posto in classifica. Sale in quinta posizione, invece, il Crystal Palace, grazie al successo di misura sul Burnley firmato da Munoz.

Brighton-Aston Villa 3-4: cronaca, tabellino e statistiche

Burnley-Crystal Palace 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Leeds-Chelsea 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Liverpool, occasione sciupata

Occasione sciupata dal Liverpool, che con un successo avrebbe potuto agganciare il Chelsea al quarto posto. E invece ad Anfield i Reds soffrono ancora le pene dell'inferno contro la sorpresa Sunderland, che si porta avanti con Talbi. Nel finale è Wirtz a salvare la squadra di Slot. Infine per la parte bassa della classifica, il Nottingham passa in casa del fanalino di coda Wolverhampton e si tira fuori dalla zona caldissima. Decide Igor Jesus.

Liverpool-Sunderland 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Wolves-Nottingham 0-1: cronaca, tabellino e statistiche