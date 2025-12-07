In Premier scoppia il caso Salah, perdono West Ham e Fulham. In Scozia il Celtic perde la vetta prima della Roma

Premier League: West Ham beffato nel recupero, il Crystal Palace vince il derby con il Fulham

Il Brighton conquista un punto prezioso nel recupero della sfida con il West Ham, con il gol di Rutter che pareggia l'iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Bowen. Al Craven Cottage di Londra, invece, il Crystal Palace si aggiudica il derby con il Fulham, grazie alle reti di Nketiah e Guehi, che rendono vana anche la marcatura di Wilson.

In casa Liverpool scoppia il caso Salah. Per i campioni d'Inghilterra in carica, ottavo posto in classifica, 6 sconfitte nelle prime 15 partite di Premier League e le parole dell'ex Roma che hanno acceso il dopo gara di Leeds-Liverpool: "Sono molto deluso, ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi abbia gettato sotto il bus, penso sia molto chiaro che qualcuno voglia scaricarmi addosso tutta la colpa". Chiaro anche sul rapporto con il manager Arne Slot: "Non abbiamo più alcun rapporto. Ho ricevuto molte promesse in estate e finora sono in panchina da tre partite, quindi non posso dire che le promesse siano state mantenute. Non so perché ma mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club".

Celtic, l'eurorivale della Roma perde la testa della classifica in Scozia

In Scottish Premier League, arriva una sconfitta pesante per il Celtic, eurorivale della Roma di Gian Piero Gasperini giovedì prossimo a Glasgow. I biancoverdi, nella sfida valida per la 16esima giornata del massimo campionato scozzese, perdono 2-1 contro gli Hearts, con i gol di Braga e McEntee che vanificano il guizzo di Tierney. Celtic che scivola così al secondo posto, a -3 dalla vetta della classifica, occupata proprio dai rivali degli Hearts.