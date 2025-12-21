Rogers fa sognare l'Aston Villa: United ko, Emery a tre punti dalla vetta. Zirkzee non incide
BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Sogna ad occhi aperti l'Aston Villa di Unai Emery. Nel big match della 17esima giornata di Premier League, la formazione di Birmingham batte 2-1 il Manchester United, consolida il terzo posto in classifica e si riporta a soli tre punti dall'Arsenal capolista. Atmosfera d'altri tempi al 'Villa Park' dove i padroni di casa, spinti dal tifo incessante dei loro tifosi, passano in vantaggio al 45' con Rogers, assistito da capitan McGinn. All'ultimo istante del primo tempo (48' p.t.) arriva però il gol del pari dei 'Red Devils' con Cunha imbeccato dall'ex Lecce Dorgu, autore di una buona prova. Nella ripresa i 'Claret and Blue' premono sull'acceleratore e rimettono la freccia: Watkins inventa per Rogers che, al 58', fa esplodere 'Villa Park' con una doppietta da urlo. Amorim prova a recuperare il match inserendo l'ex Bologna Zirkzee (obiettivo di mercato della Roma) ma l'attaccante olandese, in campo al 73' al posto di Ugarte, non riesce a incidere.
Tre punti di importanza capitale per l'Aston Villa. La squadra di Unai Emery consolida il terzo posto in classifica a quota 36 punti, a -1 dal Manchester City secondo (37) e a sole tre lunghezze di ritardo dall'Arsenal capolista (39). Significativa battuta d'arresto invece per lo United di Amorim che non riesce a trovare continuità: i 'Red Devils' restano infatti inchiodati in settima posizione, a pari merito con il Crystal Palace, a 26 punti.