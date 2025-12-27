Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Colpaccio del Manchester City a Nottingham: Cherki piega il Forest nel finale, Guardiola vola in vetta© Getty Images

Colpaccio del Manchester City a Nottingham: Cherki piega il Forest nel finale, Guardiola vola in vetta

Il Manchester passa 2-1 a 'City Ground' ed è primo in attesa dell'Arsenal: decisivo il gol dell'ex Lione all'83'. A segno anche Reijnders, a Dyche non basta Hutchison
2 min

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Pesantissimo colpo esterno del Manchester City a Nottingham. Nel lunch match di 'City Ground', valido per la 18esima giornata di Premier League, la formazione di Pep Guardiola piega 2-1 il Forest padrone di casa e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa dell'Arsenal (Gunners in campo oggi, sabato 27 dicembre alle 16, contro il Brighton all''Emirates Stadium').

Nottingham Forest-Manchester City 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Cherki condanna il Forest: City corsaro a Nottingham, Guardiola vola in vetta

Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, il match 'esplode' nella ripresa: gli ospiti passano in vantaggio al 48' con la rete dell'ex Milan Reijnders (assist di Cherki) ma vengono raggiunti al 54' da Hutchinson. La squadra di Guardiola preme forte sull'acceleratore e sfiora il vantaggio al 73' con Foden, la cui conclusione viene neutralizzata da John Victor, autore di una parata da urlo. Il City non ci sta e all'83' mette la freccia con Cherki: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gvardiol controlla la sfera e serve l'ex Lione che fa esplodere il settore ospiti. Secondo gol in campionato per il 22enne francese e sesta vittoria consecutiva per Donnarumma e compagni che salgono in vetta a quota 40 punti. Il Forest di Dyche resta invece fermo al 17° posto, a 18 punti.

Premier League, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

