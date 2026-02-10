Premier League: Okafor ferma il Chelsea, crisi Tottenham, lo United si salva al 96'

Quattro partite hanno aperto la 26ª giornata di Premier League, che si gioca con turno infrasettimanale. Rocambolesco il match tra Chelsea e Leeds United , chiuso sul 2-2: i Blues di Rosenior , davanti al proprio pubblico, trovano il gol al 24' con il solito Joao Pedro , su assist di Palmer che raddoppia al 58' su calcio di rigore per fallo ai danni dell'attaccante brasiliano. Sempre dagli 11 metri, al 67', la formazione di Farke accorcia le distanze con il tedesco Nmecha e pareggia al 73' grazie a un sinistro di Okafor, ex attaccante di Milan e Napoli . Si ferma a 4 la serie di vittorie consecutive del Chelsea, che resta a un punto dal Manchester United quarto in classifica.

Il Manchester United acciuffa il West Ham

Al London Stadium è il West Ham a fermare sull'1-1, non senza rimpianti, il Manchester United di Michael Carrick, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato: gli Hammers, in piena zona retrocessione, si illudono con il gol al 50' del ceco Soucek da posizione ravvicinata su assist di Bowen. Al 63' Casemiro segna di testa, ma la gioia degli ospiti è strozzata dall'arbitro, che annulla per fuorigioco. All'82' nello United entra Zirkzee, oggetto dei desideri di gennaio della Roma (e non solo), e al sesto minuto di recupero lo sloveno Sesko, anche lui subentrato nella ripresa, acciuffa il pareggio per i Red Devils.

Tottenham ed Everton ko in casa

Continua la crisi del Tottenham, alla sesta sconfitta nelle ultime otto gare di Premier League: stavolta è il Newcastle a imporsi per 2-1 a Londra sulla formazione di Frank. Gli ospiti, con Tonali inizialmente in panchina ed entrato solamente al 75', sbloccano l'incontro al 5' di recupero del primo tempo con l'ex milanista Thiaw. Gli Spurs pareggiano al 64' con il 19enne Gray, alla seconda rete in campionato, per poi incassare la rete del ko quattro minuti più tardi, grazie al sinistro di Ramsey. Da segnalare un gol annullato al 44' per fuorigioco, grazie al Var, a Willock del Newcastle. Sconfitta interna per 2-1 anche per l'Everton, battuto dal Bournemouth: a Liverpool la formazione di casa apre le danze con un calcio di rigore trasformato da Ndiaye al 42'. Il brasiliano Rayan, autore della scorrettezza che ha causato il penalty, si fa perdonare pareggiando al 61' con un colpo di testa. Poi, al 64', Adli raddoppia per il Bournemouth e al 69' lo stesso giocatore marocchino subisce un fallaccio che provoca l'espusione di O'Brien. In inferiorità numerica l'Everton non riesce più a recuperare mentre il 19enne Rayan, arrivato a gennaio dal Vasco da Gama per 24,7 milioni di sterline, festeggia il secondo gol in tre gare in Premier League.

