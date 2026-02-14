Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli
Bellissima notizia dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato in campo. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina è entrato nel finale della partita di Championship tra il Watford e il Preston North End. A gennaio Bove aveva risolto il suo contratto con la Roma dopo l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo, dispositivo non conforme con le norme di sicurezza della Serie A. Per continuare a giocare a calcio ha deciso dunque di andare in Inghilterra per una nuova avventura con la maglia del Watford. Dopo diverse settimane di allenamenti per recuperare la forma, il centrocampista è tornato in campo.
Bove torna in campo alla prima convocazione con il Watford
All'86' della partita in trasferta contro il Preston North End, Bove ha fatto il suo ritorno in campo entrano al posto di Imran Louza. L'allenatore del Watford Edward Still lo ha mandato in campo nel finale, un quarto d'ora dopo il pareggio dei padroni di casa, per cercare di portare a casa i tre punti. Watford che esce dal campo comunque con un pareggio e rimane fuori dalla zona playoff della Championship. L'allenatore ha deciso di mandarlo in campo alla sua prima convocazione anche per fargli accumulare minutaggio e provare a rimetterlo in condizione il prima possibile.