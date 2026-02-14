Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli

Bellissima notizia dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato in campo. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina è entrato nel finale della partita di Championship tra il Watford e il Preston North End. A gennaio Bove aveva risolto il suo contratto con la Roma dopo l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo, dispositivo non conforme con le norme di sicurezza della Serie A. Per continuare a giocare a calcio ha deciso dunque di andare in Inghilterra per una nuova avventura con la maglia del Watford. Dopo diverse settimane di allenamenti per recuperare la forma, il centrocampista è tornato in campo.